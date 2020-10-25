أياصوفيا آخر أوراق أردوغان

ذوو الفقه والعلم يؤيدون أن القسطنطينية لم تفتح بعد, وقد وردت الروايات والأحاديث بأن القسطنطينية تفتح بالتكبير.

لكن التاريخ يقول: لنا, بأن محمد الثاني فتحها بأكبر المدافع في ذلك الزمن, وأن أحد المدافع يعجز عن سحبه سبعين ثور, ، وأن السلطان العثماني تحالف مع قوى كاثوليكية متعددة لفتحها ، وأن ذلك السلطان لم تكن سيرته طيبة كما يدندن على ذلك عبيد العصملي ، بل أنه قتل جميع إخوته ومنهم أخ رضيع كي لا ينافسوه على عرش السلطنة ، وقد غير إسم القسطنطينية إلى (إسلام بول) وتعني مدينة الإسلام.

وقام بتحويل أكبر كنيسة أرثوذكسية إلى مسجد وهي كنيسة “أياصوفيا” ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه ينهون عن الاعتداء على الكنائس والقساوسة المسالمين.

وبذلك يكون إحتلال الكنائس وتحويلهن لمساجد من البدع في الدين ومجانب لأخلاق الإسلام ومعارض لأوامر نبي الإسلام .

ونسمع منذ فترة من عبيد خليفة الإخوان “..” تطبيلهم لربهم أردوغان, بسبب نيته تحويل متحف أياصوفيا لمسجد ،

ومن ليس بالخب ولا الخب يخدعه يعلم أن تلك نرجسية جديدة للأراجوز أردوغان يستجدي بها عودة صورته كمدافع عن المسلمين ومقدساتهم.

والحقيقة أن كنيسة أياصوفيا مقدسة للإمبراطورية الرومانية الشرقية الأرثوذكسية والتي تمثلها حالياً روسيا التي خاضت ستة حروب كبرى ضد السلطنة العثمانية, وأن ما يفعله أردوغان مجرد استفزاز لها بصفته يد وعميل الغرب في المنطقة. .

قام ويقوم أردوغان بالمتاجرة بقضايا المسلمين وقبض ثمن تلك التجارة عدة مرات .

هل تتذكرون صياحه بشأن قضية مسلمي الايغور ذوو الأصول التركية في الصين ؟

كيف انتهت تلك المسرحية التي كال فيها أردوغان التهديدات للصين من أجل الأيغور واستضاف أبرز معارضيهم في تركيا, كالمعتاد قام بتسليم المعارضين للصين وزاد التنكيل بالايغور داخل الصين وخرج أردوغان بعقود تجارية مع الصين .

ترى كم يكفيكم ياعبيد العصملي من خدع حتى تعلموا أنكم مخدوعين !!!!!

كتبه: ناصر العبداللطيف – فنان تشكيلي