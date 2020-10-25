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فلسطين : 453‬ إصابة و5 وفيات بسبب كورونا خلال 24 ساعة

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عبير العدوى 2020-10-25 14:35 0 تبليغ

‬وفى بيان لها، اليوم، قالت الكيلة إن قطاع غزة سجل أعلى عدد بين الإصابات الجديدة بواقع 111 إصابة بالفيروس التاجى.

ونوهت الوزيرة إلى أن 41 مريضًا يرقدون حاليًا "فى غرف العناية المكثفة، بينهم ثمانية على أجهزة التنفس الصناعى".

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