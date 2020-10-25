أبو الغيط يشيد بدور جنوب السودان فى دعم الاستقرار بالمنطقة

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبو الغيط نقل للوزير تحياته لرئيس جنوب السودان سلفا كير، وعبر عن اعتزاز الجامعة بالعلاقات المتميزة التى تربطها بحكومة جنوب السودان، مشيداً كذلك بالدور الذى تضطلع به جنوب السودان فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وخاصة من خلال رعايتها لمفاوضات سلام جوبا بين الحكومة السودانية والحركات السودانية المسلحة.

وأضاف المصدر فى بيان رسمى للجامعة العربية، أن الوزير نقل من جانبه تحيات وتقدير الرئيس كير، للأمين العام، وأثنى على الدعم المقدر الذى تقدمه الجامعة ودولها الأعضاء لجنوب السودان ولجهوده فى بناء دعائم الأمن والاستقرار والتنمية.

وعبر الوزير عن تطلعه لتعظيم أوجه التعاون العربى مع جنوب السودان، وخاصة فى مجال التبادل العلمى والأكاديمى، وبناء القدرات الذاتية لجنوب السودان، وتأهيل الجامعات ومؤسسات التعليم العالى بجنوب السودان، وتقديم مزيد من المنح الدراسية للطلاب الجنوب سودانيين.