عاجل .. وليامز : مجلس الأمن سيعاقب كل من يعرقل وقف النار فى ليبيا

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفانى وليامز، اليوم الأحد، إن مجلس الأمن الدولى، سيعاقب كل من يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار، فى ليبيا، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها.





وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفانى ويليامز، قد أعلنت الجمعة الماضية، أن أعضاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات فى جنيف، وجرت مراسم التوقيع فى قاعة مؤتمر نزع السلاح بمقر الأمم المتحدة بجنيف. وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، أمس السبت، رفضها الضمنى لوقف إطلاق النار الدائم فى ليبيا، والذى أثمرت عنه محادثات الفرقاء الليبيين بإشراف الأمم المتحدة فى جنيف، الجمعة.

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