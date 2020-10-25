ليبيا تسجل 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضح المركز -فى بيان أوردته بوابة الوسط الإخبارية الليبية- أنه تسلم 6002 عينة موزعة على المختبرات، والتى أظهرت سلبية 4 آلاف و363 عينة، بينما تم تأكيد إصابة 1639 شخصا.
وأشار البيان إلى أن إجمالى عدد الإصابات فى ليبيا ارتفع إلى 56 ألفا و13 حالة منذ بداية ظهور الوباء فى البلاد، بينها 24 ألفا و487 حالة نشطة حتى الآن، فيما تعافى 30 ألفا و731 شخصا، ووفاة 795 حالة.
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