شاهد .. سلسلة حرائق جديدة تجتاح مناطق مختلفة فى لبنان

وعملت فرق فوج الإطفاء فى الدفاع المدنى اللبنانى، على إخماد حريق كبير، شب فى محمية صور، الواقعة عند المدخل الجنوبى البحرى لمدينة صور البحرية، حيث التهمت النيران مساحات شاسعة من الأعشاب البحرية.
وتعمل عناصر إطفاء بلدية صيدا على إخماد حريق لمساحات واسعة من الأعشاب، اندلع فى منطقة الشرحبيل، الواقعة شمال شرق مدينة مدينة صيدا.
وتعمل فرق أخرى على إخماد حريق آخر، يمتد على مساحة واسعة للطريق السريع المؤدى إلى الجنوب اللبنانى.
وتسبب حريق آخر فى منطقة البابلية، بأضرار فادحة، بعد أن شب فى بستان للحمضيات والفواكه، إلى أن تم إهماده والسيطرة عليه من قبل فرق الإطفاء.
وتسببت حرارة الطقس والرياح الخماسينية بامتداد حريق شب فى بلدة قسطا، ووصل بالقرب من المبانى السكنية، حيث عملت فرق الإطفاء والسلطات المحلية على إخماد النيران ومنع تمددها.
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