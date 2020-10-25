فيديو .. مواجهات بين الأمن العراقى ومتظاهرين وإصابة العشرات

قالت مصادر أمنية فى العراق، اليوم الأحد، إن العشرات من المدنيين وعناصر القوات الأمنية أصيبوا بجروح، خلال احتجاجات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاندلاع حراك شعبى يطالب بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأكدت المصادر إصابة 37 مدنيا و14 من قوات الأمن، فى مواجهات المتظاهرين والأمن، بمناطق العلاوى وجسر السنك وجسر الجمهورية فى العاصمة بغداد. وحاول متظاهرون عراقيون إسقاط الكتل الخرسانية فوق جسر الجمهورية للتوجه نحو المنطقة الخضراء، ثم دخلوا فى اشتباك مع قوات الأمن. وذكر المصدر أن معظم الإصابات فى صفوف المدنيين نجمت عن العصى التى تستخدمها قوات مكافحة الشغب، فيما كانت أغلب إصابات عناصر الأمن ناجمة عن الحجارة التى يرميها المتظاهرون. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول عبد الله من لواء القوات الخاصة، إن اثنين من الضباط و30 من منتسبى فوج طوارئ الثانى أصيبوا بجروح جراء رمى "رمانات يدوية" على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات، من قبل "مجموعة محسوبة على المتظاهرين". وتداول مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو، قالوا إنها لسقوط مصابين إثر الاشتباكات مع العناصر الأمنية.

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