الجيش العراقى : ملتزمون بحماية التظاهرات والتعامل المهنى معها

ودعا رسول -فى بيان، أوردته الوكالة العراقية للأنباء نينا اليوم الأحد- المتظاهرين إلى عدم السماح لبعض المحسوبين عليهم فى ساحة التحرير برمى الحجارة على القوات الأمنية المكلفة بحمايتهم وتأمين التظاهرات.

وأشار إلى أن تم رمى القوات المكلفة بتأمين التظاهرات فى العاصمة بغداد برمانات يدوية؛ ما أدى إلى إصابة اثنين من الضباط و30 من منتسبى فوج طوارئ الثانى.