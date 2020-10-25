العراق.. إصابة 32 رجل أمن بجروح خلال احتجاجات اليوم 

أعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، إصابة 32 رجل أمن بجروح خلال احتجاجات اليوم.
وقال في بيان صحفي: " شهدت العاصمة بغداد صباح اليوم تظاهرات لإحياء ذكرى الخامس والعشرين من تشرين الاول، وما رافقتها من إنجازات تحسب للمتظاهرين السلميين وقد استمر المتظاهرون بفعالياتهم الخاصة بهذه الذكرى، مع قيام القوات الأمنية بواجباتها لحمايتهم".
وأضاف: "مع شديد الأسف قامت مجموعة محسوبة على المتظاهرين برمي رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات مما أدى إلى جرح اثنين من الضباط و30 آخرين من منتسبي فوج الطوارئ الثاني".
وتابع اللواء رسول: "سوف تستمر قواتنا الامنية في اداء واجبها المهني بحفظ الامن وحماية المنشآت العامة والخاصة".
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