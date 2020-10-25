إغلاق 63 قرية وبلدة فى لبنان بسبب ارتفاع إصابات كورونا

وسبق لوزير الداخلية اللبنانى أن أصدر عدة قرارات بإغلاق 169 بلدة وقرية بصورة كلية فى ضوء تفشى وباء كورونا بين سكانها، ثم أعاد فتح عدد منها بعد انخفاض أعداد المصابين والتزام السكان بإجراءات الوقاية من الوباء.
تضمن قرار وزير الداخلية وقف العمل فى كافة الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة فى نطاق القرى والبلدات المغلقة، وكذلك إلغاء كافة المناسبات الاجتماعية والتجمعات على أنواعها، وإغلاق كافة دور العبادة وإلغاء المناسبات الدينية.
وشدد القرار على سكان القرى والبلدات المغلقة بالتزام منازلهم وعدم التجول والاختلاط، مع وجوب ارتداء الكمامات فى حال اقتضت الضرورة التنقل، وذلك فى ضوء أن القرار يستثنى من الإغلاق القطاعات الصحية وأسواق بيع المواد الغذائية والقطاعات الصناعية.
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