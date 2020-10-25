المغرب يسجّل 3020 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3020 حالة إصابة جديدة بفيروس



سجّل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالى للمصابين إلى 197 ألفا و481 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنها سجلت أيضا 46 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 3301 وفاة.

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