تدمير طائرة حوثية مفخخة استهدفت المنطقة الجنوبية بالسعودية





قال المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية، بالسعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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