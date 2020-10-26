الجزائر : 7 وفيات و263 إصابة جديدة بكورونا

وأكد الناطق الرسمى للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا فى الجزائر، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالى الوفيات بالفيروس إلى 1914 والإصابات إلى 56143، فى حين تم تسجيل 163 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالى المتماثلين للشفاء إلى 39095.

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