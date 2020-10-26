المسمارى : اتفاق جنيف واضح فى خروج الأتراك والمرتزقة من ليبيا

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية أحمد المسمارى، اليوم الأحد، أن الجيش الليبى ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن اتفاق جنيف واضح فى مسألة خروج الأتراك والمرتزقة من ليبيا.





وقال المسمارى، فى تصريحات لقناة "العربية"، إن بيان مجلس الدولة للوفاق يحمل رفضا ضمنيا لوقف النار.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبى أن الأمم المتحدة تدعم خروج المقاتلين الأجانب والأتراك من ليبيا، كما أن الأمم المتحدة تعرف أن فريق الإخوان فى الوفاق يرفض الحل السلمى.

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفانى ويليامز، أعلنت الجمعة الماضية، أن أعضاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات فى جنيف، وجرت مراسم التوقيع فى قاعة مؤتمر نزع السلاح بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، أمس السبت، رفضها الضمنى لوقف إطلاق النار الدائم فى ليبيا، والذى أثمرت عنه محادثات الفرقاء الليبيين بإشراف الأمم المتحدة فى جنيف.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفانى وليامز، اليوم الأحد، إن مجلس الأمن الدولى، سيعاقب كل من يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا.