رئيس الغرف التجارية السعودي: مستمرون في مقاطعة تركيا

جدد رئيس مجلس الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية، عجلان العجلان، اليوم الاثنين، التأكيد على أن الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية في المملكة مستمرة.

ومجلس الغرف التجارية السعودي هيئة غير حكومية تضم رجال أعمال من القطاع الخاص، وسبق لرئيسه أن دعا إلى مقاطعة المنتجات التركية، استجابة لحملة شعبية دعت لها نخب سعودية، احتجاجا على ما اعتبروها ”سياسة تركية معادية للمملكة“.

وقال العجلان اليوم في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”مهما حاولت حكومة تركيا وأدواتها التأثير والتشويش على حملة #مقاطعه_المنتجات_التركيه التي أثبتت نجاحها، نحن مستمرون“.

وأضاف: ”نؤكد المؤكد، أن قيادتنا ووطننا خط أحمر، ومقاطعتنا مستمرة، وكل فرصنا وقنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام كل ما هو تركي. نحن هنا ندافع عن قيادتنا وبلدنا ولا هوادة في ذلك“.