السودان: اجتماع مع إسرائيل الأسابيع المقبلة لإبرام اتفاقيات تعاون

وقالت الوزارة، إن قرار السودان جاء فى إطار التحولات الكبرى التى تحدث فيه، والتى تدفعها إرادة سوق أوضاعه الى ما يحقق آمال شعبه واستقرار دولته، سعيًا لتموضع يعلى تطلعات الشعب السودانى، ويهيئ البيئة الإقليمية والدولية المعينة على إنجازها.

وتابعت الوزارة، بأن السودان سيظل منفتحًا على كل الإنسانية، مساندًا بصورة دائمة مواضيع السلام وتعزيز الحرية وضمان العدالة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".