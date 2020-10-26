عاجل.. وفاة عزت الدورى نائب رئيس العراق السابق

وكان الدورى قد شغل منصب وزير الداخلية ووزير الزراعة فى عهد البعث، لكنه توارى عن الأنظار بعد سقوط حكم صدام عام 2003، على الرغم من أن حزب البعث أعلن فى حينه أنه تسلم منصب أمين عام الحزب خلفًا لصدام بعد إعدامه عام 2006.

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