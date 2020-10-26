وزارة الرى السودانية: لا يمكن مواصلة التفاوض حول سد النهضة بنفس الطريقة...

قالت وزارة الرى السودانية اليوم الإثنين، إنه لا يمكن مواصلة التفاوض حول سد النهضة بنفس طريقة الجولات السابقة،، جاء ذلك نقلا عن وكالة الأنباء السودانية.

وقال وزير الرى السودانى ياسر عباس، إن السودان سيشارك فى اجتماع غدا الثلاثاء للتباحث حول ابتداع طرق ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التى اتبعت فى الجولة الماضية، وذلك بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها واستئناف التفاوض على أساسها بجدول زمنى محكم.

ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعا غداً الثلاثاء 27 أكتوبر الجارى برعاية الاتحاد الأفريقى، لبحث سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبى، بدعوة من دولة جنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى .

وأكد وزير الرى السودانى فى رسالة لـ"جى باندورا" وزيرة التعاون الدولى بجنوب أفريقيا، أكد فيها على تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقى، للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهصة .

وقال فى رسالته، إن السودان لا يمكنه مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التى اتبعت خلال الجولات السابقة، والتى أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.