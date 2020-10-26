بومبيو: يجب على جميع القوات الأجنبية مغادرة ليبيا

وقال بومبيو، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية: "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار الشامل فى ليبيا ونشيد بالقادة الليبيين لوضعهم بلادهم فى المرتبة الأولى". كما أكد على وجوب التزام جميع الأطراف بهذا الاتفاق. يشار إلى أن تصريحات بومبيو جاءت بعد أن توصل الليبيين فى جنيف، إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار بغية دفع العملية السياسية فى البلاد، والتوصل إلى حل للأزمة.

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