تونس : أكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا فى 48 ساعة

وقالت وزارة الصحة التونسية، إن 3024 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد يومى 23 و24 أكتوبر الجارى، إضافة إلى 576 حالة إصابة تم اكتشافها أمس الأحد.

وتعانى المستشفيات التونسية ضغوطًا كبيرة بسبب إصابات الفيروس، حيث أعلن وزير الصحة فوزى مهدى، الأسبوع الماضى، استخدام 80% من طاقة استيعاب أقسام الانعاش المخصصة لمرضى كورونا.

كما أعلنت الصحة التونسية وفاة 58 مريضًا، ليرفع بذلك إجمالى عدد الوفيات جراء الإصابة بالوباء إلى 983 حالة. فيما تعانى المستشفيات حالة من الضغط فى ظل نقص عدد الآسرة فى غرف الإنعاش، فى الوقت الذى يرقد فيه 218 مصابًا فى غرف العناية المركزة، ويخضع 106 من المرضى لأجهزة التنفس الصناعى.