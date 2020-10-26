عاجل .. ننشر نص مطالب إحياء ليبيا بتعديل قائمة المشاركين فى الحوار السياسى

1- بالنسبة للشفافية والإفصاح بخصوص تركيبة وآليات عمل الحوار السياسى الليبى:

فإن الإفصاح جاء متأخرا جدا وقبل أيام قليلة من انطلاق الحوار، واقتصر على القائمة دون التطرق إلى معايير الاختيار ولا إلى آليات العمل ولا إلى الصلاحيات التى ستتمتع بها اللجنة ومداها الزمنى.

2- بالنسبة للالتزام المطلق بتاريخ محدّد لانتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة عاجلة، مدعومة، ومراقبة دوليّا:

فإن هكذا التزام لم يتم التأكيد عليه، وتركت للّجنة صلاحيات واسعة تجعل منها برلمانا جديدا غير منتخب، ومعينا من جهة خارجية لا تحظى بشرعية انتخابية ولا محلية، ولا تتقيّد بجدول زمنى واضح وملزم وغير قابل للتعديل.

3- بالنسبة للشمولية المستوعبة لكامل النسيج الاجتماعى الليبى:

فإن تلك الشمولية مفقودة بشكل كبير لغياب أطياف هامة من الشعب الليبي، خصوصا من فزان وبرقة والوسط، بل وحتى من طرابلس العاصمة نفسها. كما غابت جُل التكتلات والأحزاب السياسية، باستثناء حزب واحد أعطى عدة كراسى.

4- بالنسبة لاحترام الحقائق الديموجرافية الليبية، وكذلك الخصوصيات التاريخية المناطقية:

هناك تجاهلا كبيرا لأبسط الحقائق الديموجرافية الليبية، تجلّى فى إعطاء كرسى وكرسيين لأنسجة اجتماعية تقدر بمئات الآلاف، وتخصيص عشرات الكراسى لأنسجة اجتماعية أخرى أصغر منها بعشرات المرات. كما أن هناك تجاهلا لخصوصيات برقة وفزان، بل وحتى أجزاء من طرابلس، وغيابا للتوازن بين الأقاليم التاريخية الليبية.

5- بالنسبة لرفض سياسات مكافأة أى شكل من أشكال التنمر والاضطهاد، من قبل أى شخص، أو مجموعة، أو قبيلة، أو مدينة:

هناك مكافآت لبعض الشخصيات الداعمة للإرهاب والمجالسة والمساندة لأقطابه فى شورى درنة وشورى بنغازى وغيرها من الجماعات الإرهابية التى سفكت دماء الليبيين، كما نجد مكافأة لمجموعات ومدن اعتبرت نفسها "منتصرة" على غيرها من المجموعات والمدن الليبية بمنطق الغلبة والاستحواذ، وذلك بمنحها أضعاف عدد كراسى غيرها من المجموعات والمدن.

6- بالنسبة لحماية مشاركة المرأة والشباب والمكونات الأقل عددا:

نلاحظ أن مشاركة المرأة والشباب لا تتعدى النسب الرمزية ولا تمثل النسب الحقيقية لهم فى المجتمع الليبي. أما بالنسبة للمكونات فالنسب متفاوتة ولا تمثل النسب الحقيقية لهم فى المجتمع الليبى، ولم يراعى فى اختيار الأشخاص مدى قبولهم لدى مجالسهم الاجتماعية وتمثيلهم لها.

7- الإصرار على المعايير المهنية والإجراءات المنصفة بخصوص جميع التعيينات:

لم تفصح البعثة عن المعايير التى اتبعتها فى اختيار الأسماء، ولا عن الإجراءات التى التزمت بها. بل إن هناك تضاربا واضحا فى بعض الخطوات القليلة التى أفصحت عنها رسميا. فلقد نشرت البعثة الأممية تعهّدا يقضى بعدم مشاركة أعضاء اللجنة فى أى مناصب تنبثق عنها، وذلك بحجة "تضارب المصالح"، ولكنها سمحت بالتعيين فى عضوية اللجنة نفسها بعض الشخصيات التى شاركت فى "اللجنة التأسيسية" التى سبقت تشكيل اللجنة، مع أن فى ذلك تضاربا واضحا للمصالح.