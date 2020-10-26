حذر الجيش الليبى، اليوم الإثنين، من أن توقيع قطر على اتفاقيات أمنية مع الوفاق خرق لاتفاقية جنيف الذى يقضى بوقف دائم لإطلاق النار وخروج الميليشيات الأجنبية من ليبيا.





ووفقًا لنبأ عاجل بثته "العربية" منذ قليل، قال الجيش الليبى إن الاتفاقات الأمنية القطرية مع حكومة الوفاق محاولة خبيثة لتقويض جهود الأمم المتحدة واتفاق وقف النار فى ليبيا. وكان فرقاء ليبيا قد توصلوا برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الدائم فى ليبيا، مع التشديد على ضرورة مغادرة الميليشيات الأجنبية التى أرسلتها تركيا وقطر للقتال فى ليبيا، ما يجعل الاتفاقات القطرية مع الوفاق تقويضًا للاتفاق الأممى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الليبى: اتفاقات قطر مع الوفاق محاولة خبيثة لتقويض اتفاق وقف النار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.