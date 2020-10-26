الشهر المقبل .. انطلاق القمة العالمية للتسويق بنسختها الافتراضية

تنطلق خلال الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر المقبل , القمة العالمية للتسويق بنسختها الافتراضية , تحت عنوان (ريادة الأعمال والاستدامة خلال الأزمات) بقيادة البروفيسور فيليب كوتلر ومشاركة العديد من الشخصيات العالمية البارزة بمجالات الإدارة والأعمال , وحضور أكثر من مليون شخص من حول العالم لمناقشة خارطة الطريق والحلول الاستراتيجية المستدامة للوصول لمستقبل واعد وأكثر اشتراقاً لقطاع الأعمال.

وتعتبر القمة العالمية للتسويق واحدة من أهم الأحداث العالمية بقطاع الأعمال وأكثر تاُثيراً , فقد تم تنظيمها بأكثر من 13 دولة حول العالم , منذ انطلاقتها الأولي في عام 2010م.

من جهته , أكد الخبير والكاتب التسويقي المختص بسلوك المستهلك الدكتور عبيد العبدلي , على أهمية القمة العالمية للتسويق كفرصة واعدة للجميع حول العالم لمشاركة إبداعاتهم وتطوير مهاراتهم ومعارفهم للمساهمة في دعم الهدف السامي للقمة ” خلق عالم أفضل من خلال التسويق” .

وأشاد العبدلي بالقمة وموضوعاتها , واعتبرها فرصة عالمية فريدة لمناقشة أبرز المستجدات في عالم التسويق والأعمال وللوقوف على الاستراتيجيات والنظريات الحديثة في التسويق من أجل بناء مستقبل أعمال أفضل وأكثر كفاءة وقدرة على مواجهة مثل هذه الظروف الحالية التي يعيشها مجتمع الأعمال بسبب جائحة كوفيد 19 .

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