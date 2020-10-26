إن شانئك هو الأبتر

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لا يشك مسلم في وجوب الدفاع عن عِرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصرته، لقول الله تعالى: {لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ..}.

وإنّ من صور الدفاع، اليوم، مواجهة الحملة التي يشنُّها أعداء الله، وفي مقدمتهم حكومة فرنسا الخاسرة ورئيسها الحاقد ماكرون.

وهذه ليست بالمرة الأولى التي تحصل فيها الإساءة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقبل قُرابة عام نشرت صحيفة شارلي إيبدو صوراً مسيئة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقبل سنوات حدث مثل ذلك في الدنمارك.

وكانت ردود الفعل تجاه هذه الإساءات شعبية.

فأما المواقف الرسمية التي يراها الناس، تكون إصدار بيان استنكار، أو شجب…

فهل هان على أمة الإسلام دينهم، حتى أصبح عِرض نبيهم صلى الله عليه وسلم كلأً مباحاً لكل ناعق وفاسق؟

فما لم يكن من بعض الحكومات والهيئات الرسمية موقف صارم فلن يرتدع هؤلاء الحاقدون، وسيظل الأعداء والسفهاء يتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يوقفوا عند حدهم.

وقد كان المأمول أن يكون لبعض الحكومات دور حازم حيال هذا الخطب الجلل، وأن يكون المحرك لها هو الغيرة على الإسلام، فإن يفعلوا فهو عز وخير لهم، وإلا فالله كافٍ عبده وناصرً دينه.

كتبه:

محمد بن علي الشيخي