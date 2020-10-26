العراق : 48 وفاة و3691 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، تسجيل 48 وفاة و3691 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، تسجيل 48 وفاة و3691 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وقالت الوزارة فى تقرير طبى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن العدد الإجمالى وصل إلى 10671 وفاة و455398 إصابة و384593 حالة شفاء بعد تماثل 3244 شخصا للشفاء.

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