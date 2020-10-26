السعودية تعلن 17 وفاة و357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ووفقًا للبيان الذى أصدرته الوزارة، اليوم، فقد تم تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 345 ألفًا و232 حالة مؤكدة.

كما أشارت الوزارة إلى تسجيل 361 حالة شفاء جديدة بين المصابين بوباء "كوفيد 19"، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 331 ألفًا و691 حالة تعاف.