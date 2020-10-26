عاجل .. انسحابات من الحوار الأممى الليبى احتجاجا على تركيز الدعوات للإخوان

أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، أن منتدى الحوار السياسى الليبى، الذى أعلنت عنه ستيفانى وليامز المبعوثة الأممية إلى ليبيا أمس الأحد، وانطلق اليوم الاثنين، شهد انسحابات احتجاجا على تركيز الدعوات الأممية على الإخوان.





وكانت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، ستيفانى ويليامز، أعلنت أمس الأحد، إطلاق الحوار السياسى بين الفرقاء الليبيين عن بعد. وعقدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفانى وليامز، اليوم الاثنين، أول اجتماع لملتقى الحوار السياسى الليبى وذلك عبر الاتصال المرئى. ونشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، قائمتها بأعضاء "الحوار السياسى الليبى"، والتى جاءت مخيبة لآمال كثير من الليبيين، خصوصا تكتل "إحياء ليبيا" الذى تحفظ على القائمة ككل، مطالبا بضرورة سحبها وتعديلها بشكل عاجل قبل انطلاق جلسات الحوار، وذلك لأسباب تتعلق بالشفافية والإفصاح بخصوص تركيبة وآليات عمل الحوار السياسى الليبى.

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