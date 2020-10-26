حميدتى : جاملنا باسم السودان كثيرًا وآن الأوان للانفتاح على العالم

قال نائب رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو، "حميدتى"، اليوم الإثنين، إن بلاده تتطلع لإقامة علاقات مع كل دول العالم، بما فيها إسرائيل، مؤكدًا أنه قد آن الأوان للشعب السودانى الذى عاش عزلة لـ 30 عامًا أن يتطلع إلى مصالحه.





ونفى حميدتى، اليوم، أى علاقة بين شطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، واتفاقية السلام مع إسرائيل، قائلاً إن "مصلحة السودان تأتى بالدرجة الأولى، وآن الأوان لإخراجه من العزلة التى يعانيها منذ 30عامًا".

وأضاف: "السودان يعول على الحصول على مساعدات من إسرائيل فى مجالات الزراعة والاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها"، معربا عن ترحيبه بأى وفد إسرائيلى يزور بلاده لدفع العلاقات الثنائية قدمًا.

وأشار حميدتى إلى أن بلاده تتطلع لإقامة علاقات مع كافة دول العالم، بما فيها إسرائيل، مبينًا أن الشعب السودانى عاش عزلة لثلاثين عامًا، وقال: "جاملنا باسم السودان كثيرًا جدًا، وآن الأوان للانفتاح على كل العالم فى علاقات مبنية على السلام والتنمية".

كما توقع حميدتى، تمرير الهيئة التشريعية ومصادقتها على الاتفاق مع إسرائيل بالأغلبية، لأن فيه مصلحة البلاد، معددًا الفوائد المرجوة للسودان من إقامة علاقات مع اسرائيل، "وأولها فك العزلة، فضلاً عن تطلعهم للتعاون فى كافة المجالات، السياسية والأمنية".

ونوه نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، إلى دور الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، فى ملف العلاقة مع اسرائيل، معربًا عن شكره للإدارة الأمريكية على جهودها.