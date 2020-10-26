الحكومة الكويتية تقبل استقالة وزيرى الإعلام والشباب

ذكر الناطق الرسمى للحكومة، الكويتية، طارق المزرم، اليوم الاثنين، صدور مراسيم بقبول استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، محمد الجبرى، بحسب وكالة "سبوتنيك".





وأشار المزرم إلى أنه تم تكليف كلا من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بحقيبة وزارة الدولة لشؤون الشباب، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح، بحقيبة وزارة الإعلام.

وقبل 3 أسابيع، تقدم رئيس الوزراء الكويتى، صباح خالد الحمد الصباح، باستقالة حكومته إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، أثنى الأمير على رئيس الحكومة فى أداء المهام الوزارية المنوطة به، وأكد ثقته فى الحكومة الحالية للاستمرار فى القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية، وطالب باستكمال التحضير والاستعداد للتحضير للانتخابات التشريعية.

وتولى الأمير نواف الصباح الحكم عقب وفاة، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد رحلة علاج فى الولايات المتحدة الأمريكية.