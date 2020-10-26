عاجل.. ليبيا تعلن استئناف تصدير النفط فى حقل الزاوية

وكانت السلطات الليبية أعلنت، فى وقت سابق من اليوم الإثنين، استئناف إنتاج النفط فى حقل الفيل، فى أعقاب استئناف المحادثات بين الفرقاء الليبيين وإعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الجيش الليبى وميليشيات الوفاق، إضافة إلى قرار بمغادرة جميع الميليشيات الأجنبية للأراضى الليبية.

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