الجزائر تسجل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضح الناطق الرسمى باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن العدد الإجمالى للإصابات بالوباء ارتفع إلى 56423 حالة، مشيراً إلى تسجيل 8 حالات وفاة إضافية خلال المدة نفسها، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 1922 حالة.

وأضاف أن 178 مريضا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالى حالات التعافى إلى 39273 حالة.