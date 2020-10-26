البرهان : الغالبية العظمى من القوى السياسية لم تعترض على الاتفاق مع إسرائيل

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، إن السلوك العدائى للنظام السابق تسبب فى وضع السودان على قائمة الإرهاب، وأنهم أنهوا حالة العداء مع الجميع لتغيير نظرة العالم عن السودان.





ووفقا لتصريحات نقلتها قناة "العربية"، مساء اليوم الإثنين، قال البرهان إن "التغيير فى السودان يجب أن يشمل كل المجالات"، مضيفًا أن خطوة الاتفاق مع إسرائيل جاءت بعد التشاور مع كل الأطراف السودانية، وأن المصلحة الوطنية للسودان يجب أن تتقدم على أى مصلحة أخرى. وأشار البرهان إلى أن كل الاتفاقات المبرمة ستعرض على الجهاز التشريعى للدولة، وأن الصادق المهدى لم يعترض طالما أن الاتفاق مع إسرائيل سيعرض على الجهاز التشريعى، مؤكدا أن الغالبية العظمى من القوى السياسية لم تعترض على الاتفاق مع إسرائيل. وأكد رئيس المجلس الانتقالى، أن رفع السودان من قائمة الإرهاب سينهى العزلة التى تعيشها البلاد، موضحًا: "طائراتنا معطلة لنقص فى الصيانة، والكثير من المعدات معطلة بسبب العقوبات".

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