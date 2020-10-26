عاجل .. حريق فى أحد أسواق دبى

اندلع حريق فى أحد الأسواق بإمارة دبى، بالإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الاثنين، دون تسجيل أى إصابات جراء الحادث.



اندلع حريق فى أحد الأسواق بإمارة دبى، بالإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الاثنين، دون تسجيل أى إصابات جراء الحادث. وقال المركز الإعلامى، لحكومة دبى، إن فرق الدفاع المدنى تعمل حالياً على إطفاء حريق فى قسم الأعلاف بسوق المواشى فى القصيص، ولم يتم تسجيل أى اصابات جراء الحادث.

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