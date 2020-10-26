أفاد مراسلنا بأن أمن عدن جنوبي اليمن، ضبط ثلاثة أطنان من مادة الحشيش المخدرة، وملايين الدولارات المهربة في ميناء عدن.
وفي أكبر عملية تهريب تم إحباطها في عدن، تمكنت قوات طوارئ أمن عدن اليوم الاثنين من ضبط المخدرات والدولارات المهربة، التي وصلت إلى ميناء عدن داخل حاويات خاصة بالسكر.
وتم ضبط هذه الكمية بعد تفتيش حاوية واحدة من أصل خمس حاويات خاصة بالسكر، واستكمال تفتيش بقية الحاويات مستمر.
وتم القبض على عصابة متورطة في العملية من جنسيات عربية وأجنبية ويمنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن.. أمن عدن يضبط 3 أطنان من الحشيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.