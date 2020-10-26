اليمن.. أمن عدن يضبط 3 أطنان من الحشيش 

أفاد مراسلنا بأن أمن عدن جنوبي اليمن، ضبط ثلاثة أطنان من مادة الحشيش المخدرة، وملايين الدولارات المهربة في ميناء عدن.

وفي أكبر عملية تهريب تم إحباطها في عدن، تمكنت قوات طوارئ أمن عدن اليوم الاثنين من ضبط المخدرات والدولارات المهربة، التي وصلت إلى ميناء عدن داخل حاويات خاصة بالسكر.

وتم ضبط هذه الكمية بعد تفتيش حاوية واحدة من أصل خمس حاويات خاصة بالسكر، واستكمال تفتيش بقية الحاويات مستمر.

وتم القبض على عصابة متورطة في العملية من جنسيات عربية وأجنبية ويمنية.