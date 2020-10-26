السودان : لن نقبل التفاوض بخصوص سد النهضة بالأساليب القديمة

وأكد فى الرسالة على أن "السودان لا يمكنه مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التى اتبعت خلال الجولات السابقة، والتى أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية"، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".

وثمن المحادثات الهاتفية الإيجابية التى جرت بين رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، التى بحثت خيارات جديدة لاستئناف المفاوضات الثلاثية.

من جهته، أعلن رئيس الاتحاد الإفريقى سيريل رامافوزا فى وقت سابق اليوم، استئناف المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا غدا الثلاثاء، بعد مشاورات مكثفة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيسى وزراء السودان عبد الله حمدوك، وإثيوبيا آبى أحمد.

وقال رامافوزا، إن "استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بعد 7 أسابيع من التوقف هو إعادة تأكيد للثقة التى لدى الأطراف فى عملية المفاوضات التى يقودها الاتحاد الإفريقى".

وأعلنت مصر اليوم الاثنين، مشاركتها فى الاجتماع الذى دعت إليه جنوب إفريقيا، لوزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، لإعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة، وذلك بعدما توقفت لفترة ممتدة منذ نهاية شهر أغسطس الماضى.

وأوضح المهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، فى بيان، عرضه عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، أن هذا الاجتماع يُعقد تنفيذًا لمخرجات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى التى عقدت على مستوى القمة، وكذلك الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث الذى عُقد يوم 16 أغسطس 2020، والذى كلف الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم يُنظم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد السباعى، أن مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.