المشير حفتر يؤكد لوفد الطوارق أهمية دور القبائل فى الحرب على الإرهاب

أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبى خليفة حفتر خلال لقائه مع وفد من مشايخ وأعيان قبيلة الطوارق على أهمية دور القبائل الليبية فى حرب القوات المسلحة القائمة، لتخليص البلاد وحمايتها من شر الجماعات الإرهابية والمتطرفة.





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