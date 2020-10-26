مؤسسة النقد تكشف عن 7 علامات أمنية لفئة العشرين ريالاً الجديدة

كشفت مؤسسة النقد العربي “ساما” عن 7 علامات أمنية للتأكد من صحة العملة الورقية لفئة العشرين ريالا الجديدة، التي طُرحت يوم الأحد الماضي بمناسبة رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتضمنت العلامات، التي نشرتها المؤسسة اليوم (الإثنين)، علامة الطباعة البارزة التي تنتشر على وجهي الورقة النقدية، والعلامة المائية التي عند تسليط الضوء عليها من الخلف تظهر صورة لخادم الحرمين الشريفين.