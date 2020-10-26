وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق بمسميات مسؤول الموقع الإلكتروني، ومساعد تموين، ومعقب أول. وأضافت أن الوظائف متاحة في الرياض وجدة، مشيرة إلى أنه يجب على المتقدم لشغل الوظائف أن يكون لديه خبرة في المجالات ذات الصلة بالوظيفة، بجانب إجادة اللغة الإنجليزية. وأكدت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنــــــــا.

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