مقتل 35 على الأقل في ضربات جوية على معسكر للمعارضة السورية المسلحة 

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن معسكرا يديره مقاتلون من المعارضة المدعومة من تركيا في شمال غرب سوريا، تعرض لضربة جوية أسفرت عن مقتل 35 على الأقل وإصابة عشرات آخرين منهم.

مصادر: مقتل 35 على الأقل في ضربات جوية على معسكر للمعارضة السورية المسلحةمقتل 14 عنصرا من "هيئة تحرير الشام" بقصف أمريكي قرب إدلب

وقال المصدر، إن الضربة استهدفت فصيل "فيلق الشام" في قاعدته القريبة من الحدود مع تركيا، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وأن كثيرين ما زالوا في عداد المفقودين.

ويقدر المرصد ومقره بريطانيا عدد القتلى بـ78 شخصا إلى جانب عشرات الجرحى.