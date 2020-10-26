العراق : إصابة 240 عراقيا فى احتجاجات بغداد

كشف الدكتور سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الإثنين، عن استقبال 240 مصابًا فى مستشفيات الوزارة خلال الأربع والعشرين الماضية، غالبيتهم من القوات الأمنية، بسبب العنف فى التظاهرات الاحتجاجية بساحة التحرير بالعاصمة بغداد، فى عامها الثانى.





وفى مؤتمر صحفى مشترك مع المتحدثين الأمنيين، قال الدكتور سيف البدر، إن "مستشفيات وزارة الصحة استقبلت منذ انطلاق المظاهرات يوم أمس، وحتى منتصف نهار اليوم 200 مصابًا من القوات الأمنية، بينهم 24 حالة خطرة، فضلا عن 40 مصاباً من المدنيين إصابتهم طفيفة".

وأضاف سيف البدر: "نعمل على تقديم الإسعافات للمصابين رغم انشغال المستشفيات بالإصابات بفيروس كورونا".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، إن قوات وزارة الداخلية "اعتقلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من 151 متظاهرًا تجاوزوا على القوات الأمنية أثناء أداء الواجب فى حماية المتظاهرين فى ساحة التحرير، وإلقاء قذائف المولوتوف، والحجارة، والاعتداء على الكوادر الطبية التى تقدم الإسعافات والعلاج للمصابين فى أعمال العنف".

وخلال المؤتمر، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أن "استهداف القوات الأمنية لايزال مستمراً منذ انطلاق المظاهرات يوم أمس الأحد وحتى مساء اليوم"، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية تقوم بواجباتها للحفاظ على أرواح المواطنين وأمن السفارات والبعثات الدبلوماسية.