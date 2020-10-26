تظاهرة حاشدة أمام مقر السفارة التركية بلبنان رفضا للتدخل فى صراع كاراباخ

ورفع المتظاهرون أعلام أرمينيا ورددوا الهتافات المناهضة للتدخل التركى فى الصراع الدائر على إقليم ناجورنى كاراباخ، كما أحرقوا صورا لرئيس تركيا رجب طيب أردوجان وكذلك العلم التركي، مشيرين إلى أن تركيا لطالما دعمت التطرف والإرهاب وتعمل على إشعال الصراعات المسلحة لأهداف استعمارية.
وطغت السلمية على الجانب الأكبر من الوقفة الاحتجاجية، على الرغم من حالة الغضب الشديد التى سيطرت على المتظاهرين، فى حين قام عدد من المشاركين فى الوقفة بإلقاء الحجارة والبيض والمفرقعات النارية على قوات التأمين من الشرطة ومكافحة الشغب والجيش والتى تواجدت بكثافة وأقامت سياجا أمنيا كبيرا وأحاطت بمقر السفارة.
وتسبب الاحتكاك بين المتظاهرين والقوى الأمنية فى حدوث مناوشات وتدافع، حيث قامت قوات مكافحة الشغب بدفع المتظاهرين للرجوع والابتعاد لمسافة عن السياج الأمنى المحيط بمقر السفارة التركية.
وساهم التواجد الكبير للمتظاهرين فى قطع الطريق المؤدى إلى مقر السفارة التركية، وبدا لافتا مشاركة عدد كبير من الشباب الذى أطلقوا الهتافات الحماسية المناهضة لتركيا ورئيسها أردوجان، مشيرين إلى أن تصرفاته تتسم بالعدوانية وإحياء التمدد الاستعمارى فى أرجاء مختلفة من العالم.
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