وزير الأوقاف الأردنى يعلن إصابته بفيروس كورونا

وبحسب بيان أصدره الخلايلة، اليوم الاثنين، أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتيجة الفحص الذى أجراه مؤخرا بأنها إيجابية.
وقال الوزير فى بيانه، إن حالته الصحية مستقرة، وهو الآن يخضع نفسه للعزل المنزلى.
وبحسب الموجز الإعلامى الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، اليوم الاثنين، سجل فى الأردن 45 وفاة، و1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالى عدد الإصابات بالوباء منذ بدء الجائحة إلى 55055 إصابة.
وأضاف الموجز أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع منذ بدء الجائحة إلى 624 وفاة، بعد تسجيل 45 وفاة جديدة فى أعلى حصيلة يومية يسجلها الأردن.
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