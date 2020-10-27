أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن فصائل مسلحة تابعة لتركيا قصفت مواقع تابعة للنظام بإدلب وحماة واللاذقية ردا على غارات روسيا.



أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن فصائل مسلحة تابعة لتركيا قصفت مواقع تابعة للنظام بإدلب وحماة واللاذقية ردا على غارات روسيا. وكانت روسيا شنت أمس الإثنين، قصفا جويا على معسكر شمال غربى إدلب، أدى إلى مقتل 15 مسلحا وإصابة العشرات فى صفوف الفصائل الموالية لتركيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرصد السورى: فصائل مسلحة تابعة لتركيا تقصف قوات النظام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.