عاجل.. مقتل وزير الشباب بحكومة الحوثى بعد تعرضه لإطلاق نار فى صنعاء

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين استهدفوا سيارة حسن زيد، فى جسر مدينة حدة بصنعاء، فيما انتشرت قوات المليشيا الإرهابية فى المنطقة بشكل كثيف وفرضت طوقًا موسعًا ومنعت الاقتراب.

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