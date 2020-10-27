اغتيال وزير الشباب بحكومة الحوثى على يد مسلحين مجهولين فى صنعاء

أفادت قناة العربية الإخبارية، قبل قليل، باغتيال وزير الشباب والرياضة فى حكومة الحوثى حسن زيد، على يد مسلحين مجهولين، ونجاة ابنته فى الحادث ، الذى وقع صباح اليوم فى صنعاء.

فى غضون ذلك، أعلن الجيش اليمني، تنفيذ عملية تمشيط للمواقع التي استعادها من قبضة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران جنوب غرب معسكر الخنجر بمديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن العملية أسفرت عن مقتل وأسر عدد من عناصر المليشيا الحوثية المدعومة من إيران واستعادوا أسلحة وذخائر متنوعة.

وكان الجيش اليمني شن يوم الأحد هجومًا مباغتاً تمكن خلاله من استعادة عدد من المواقع الحاكمة جنوب غرب معسكر الخنجر منها جبل خليف الجبارة.