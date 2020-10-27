أفادت قناة العربية الإخبارية، قبل قليل، باغتيال وزير الشباب والرياضة فى حكومة الحوثى حسن زيد، على يد مسلحين مجهولين، ونجاة ابنته فى الحادث ، الذى وقع صباح اليوم فى صنعاء.
فى غضون ذلك، أعلن الجيش اليمني، تنفيذ عملية تمشيط للمواقع التي استعادها من قبضة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران جنوب غرب معسكر الخنجر بمديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن العملية أسفرت عن مقتل وأسر عدد من عناصر المليشيا الحوثية المدعومة من إيران واستعادوا أسلحة وذخائر متنوعة.
وكان الجيش اليمني شن يوم الأحد هجومًا مباغتاً تمكن خلاله من استعادة عدد من المواقع الحاكمة جنوب غرب معسكر الخنجر منها جبل خليف الجبارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اغتيال وزير الشباب بحكومة الحوثى على يد مسلحين مجهولين فى صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.