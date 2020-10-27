الكويتيون يودعون مدينتهم الترفيهية وفي قلوبهم أشجان

يودع الكويتيون مدينتهم الترفيهية التي ستقوم على أنقاضها أخرى جديدة أوسع مساحة وأكثر ثراء وتنوعا من حيث هياكل التسلية والراحة.

لكن هذا الوداع كغيره يجري وفي قلوبهم أشجان للذكريات الجميلة التي يثيرهم فيها مجرد ذكر اسم هذه البقعة التي تربت فيها أجيال من الكويتيين والعرب وضيوف الكويت من كل بقاع العالم.

المدينة القديمة الواقعة في منطقة الدوحة تم إغلاقها عام 2015 لتهدم وتحل محلها مستقبلا المدينة الجديدة.

هذه الأخيرة الواقعة في منطقة الدوحة على مساحة تفوق 257 هكتار، وتتضمن مكان المدينة الترفيهية القديمة بالإضافة إلى شريط ساحلي محاذ، وسوف تتوفر على ما يسر الأطفال والعائلات أكثر مما توفر في المدينة القديمة حسب التفاصيل التي كشفتها السلطات الكويتية منذ بضعة أشهر. مدينة الكويت الترفيهية الجديدة ستتضمن، من بين العديد من الملاهي والمعالم الترفيهية، متنزها للتزحلق على الجليد ومتحفا وفنادق 4 نجوم و5 نجوم ومسرحا ومرصدا فضائيا وممرات مائية ومساحات للألعاب الإلكترونية وحدائق تجعلها كلها إحدى أكبر المدن الترفيهية في العالم العربي.

السلطات الكويتية سبق لها أن طرحت مناقصة دولية لإنجاز وتشغيل وصيانة المدينة الجديدة ومددت أجل هذه المناقصة الذي كان مقررا في الثالث من شهر مايو الماضي إلى 31 ديسمبر من العام الجاري.