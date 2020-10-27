وقال السكرتير الشخصى للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتى، إنه "بناء على توجيه رئيس الحكومة، فقد تقرر فتح المنطقة الخضراء غدا الأربعاء من السادسة صباحا وحتى الخامسة مساءً".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة فتح المنطقة الخضراء فى بغداد بشكل كامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.