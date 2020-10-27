الإمارات.. الشيخ خالد بن سعود يتلقى لقاحا ضد كورونا

ذكرت وسائل إعلام إماراتية أن الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي قد تلقى لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد من دون تحديد المزيد من التفاصيل.

وتمت الإشارة إلى أن الشيخ خالد بن سعود قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.

ووفقا لموقع "الاقتصادي" فإن الشيخ خالد بن سعود يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميك رأس الخيمة" بالإضافة لمناصب في شركات أخرى.

وقبل ذلك كان قد أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد تلقيه لقاحا ضد كورونا.