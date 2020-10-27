محمد بن راشد يبحث تعزيز العلاقات الإماراتية السودانية مع حمدوك

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء السودانى، أعرب فيه عن تقدير الخرطوم لموقف الإمارات حيال أزمة الفيضانات التى شهدتها البلاد.

كما تناول الاتصال الهاتفى بين الجانبين، عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتصل منها بتطوير العلاقات الثنائية فى شتى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، بما يعود بالنفع والخير على الإمارات والسودان وشعبيهما.