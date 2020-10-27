فيديو.. التحالف الدولى يدمر نفقا للدواعش فى العراق

تمكنت القوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، من تدمير نفق لجأت إليه عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى محافظة نينوى، حسبما أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول.





وفى تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، قال رسول، إنه وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، طيران @CJTFOIR، ينفذ ضربة مباشرة، استهداف خلالها نفق يختبأ بداخله عناصر من عصابات داعش الارهابية فى ناحية الشورى بمحافظة نينوى، وقد أدت الضربة الى تدمير النفق بالكامل". وتواصل القوات العراقية والتحالف الدولى شن هجماتها الناجحة ضد تنظيم داعش فى مناطق مختلفة من العراق، منذ أسبوعين، حيث أدت العمليات إلى مقتل واعتقال عدد من عناصر التنظيم الإرهابى، وتدمير مخابئه وأكداس الأسلحة الخاصة به.

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